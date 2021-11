Tonno Callipo, Nishida superstar: la tv giapponese a Vibo Valentia per raccontare la sua esperienza sportiva in Calabria

1 Novembre 2021 12:01

Per tre giorni la troupe di Link Japan Tv seguirà gli allenamenti di Nishida con i giallorossi e, al contempo, avrà modo di apprezzare i prodotti gastronomici e le bellezze paesaggistiche di Vibo Valentia

La storia della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia è stata sempre un crescendo di emozioni, di risultati sportivi ma anche e soprattutto impegno sul territorio attraverso attività nel sociale e verso i giovani. Nel tempo la pallavolo ha impreziosito il piacere del presidente Pippo Callipo di trasformare lo sport in opportunità e comunicare l’indotto del territorio in una promozione permanente della Calabria e del vibonese. Infatti dopo 20 anni di Serie A che la Tonno Callipo Calabria splende oggi ancora tra le magnifiche regine della Superlega, l’ingaggio di giocatori dal futuro radioso e di stranieri che realmente fanno la differenza e che, come spesso è accaduto da questa Società hanno avuto il trampolino di lancio verso grandi platee nazionali ed internazionali, porta le luci della ribalta verso Vibo e le sue bellezze. Accade così che arrivi una troupe di professioni per conto di un’importante emittente televisiva Giapponese che seguirà nei giorni 1 e 2 novembre gli allenamenti dei giallorossi e avrà modo di apprezzare il calore del pubblico vibonese mercoledì 3 novembre nella sfida tanto attesa del PalaMaiata contro l’Allianz Milano che vedrà Nishida di fronte al connazionale Ishikawa, compagni di Nazionale e avversari per la prima volta in Superlega.

La Link Japan TV a Vibo Valentia

Tre giorni esclusivi per la troupe di Link Japan (agenzia di produzione) composta da 2 inviati e un operatore di ripresa che avranno modo di ammirare da vicino le prestazione del gruppo giallorosso e soprattutto del beniamino giapponese Nishida. L’occasione permetterà di far apprezzare ai giornalisti i prodotti gastronomici della città e della Calabria. In più le bellezze architettoniche del territorio faranno da cornice ai servizi che saranno realizzati con Nishida e il gruppo squadra per i borghi caratteristici della nostra comunità. La troupe televisiva che curerà il servizio per la Tv giapponese già da lunedì primo Novembre seguirà gli allenamenti della squadra di coach Baldovin, con obiettivi puntati soprattutto sul connazionale Nishida. L’opposto della Callipo ha subito attirato le attenzioni dei media di casa, confermando tutte le grandi potenzialità sul suo conto. Di riflesso si accenderanno le luci della ribalta anche su Vibo Valentia e le sue bellezze, tra l’altro nell’anno splendido della proclamazione di Capitale del Libro. Sarà una tre-giorni in cui gli inviati giapponesi effettueranno servizi speciali su Nishida e sulla Tonno Callipo, avendo quindi modo di raccontare tutto su questa comunità sportiva.

In crescita

La pallavolo della Tonno Callipo, il suo brand, gli sponsor di maglia, quelli presenti all’interno del palasport e sui led a bordo campo, dunque, diventano prodotti da esportazione anche in Giappone per promuovere il turismo verso Vibo e la Calabria e aprire nuovi canali di comunicazione per l’export del Made in Calabria. Tutto questo proprio nei giorni in cui l’indagine social dell’autorevole Iquii Sport sulla Superlega ha evidenziato la crescita tangibile della fanbase della Tonno Callipo Calabria Vivo Valentia con il 4° posto finale tra le società di A1 in crescita (+16,84%). Nella classifica complessiva Vibo si attesta al 7° posto con 65 mila followers (+16,84%), considerando gli importanti numeri sui social Facebook, Twitter, Instagram e Youtube.

Su Instagram la società vibonese consolida i propri 37,2 mila follower (+20,81%) e sale al 6° posto, tendenza confermata anche su Twitter con il 6° posto (7,1 mila) e dove continua la crescita del +21,90%. Buoni numeri ancora su Facebook (18,7 mila i Mi Piace alla pagina ufficiale del club, 19.466 invece le persone seguono la Pagina) con posizione finale al 6° posto. Su YouTube, invece, crescita del 52,11% con 2,2 mila seguaci pronti a sostenere la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Soddisfazioni anche per lo sponsor tecnico Zeus di Tonno Callipo che nella classifica dei brand sport della Superlega raggiunge i 65 mila followers (+16,84) grazie all’appeal della società calabrese. Insomma il grow up di Vibo Valentia continua. Il sogno del Club giallorosso è quello di continuare a fare pallavolo e lavorare nel tessuto sociale del territorio. Il presidente Pippo Callipo continua a spendersi per migliorare la sua Vibo Valentia, investire sui giovani e far conoscere, attraverso un progetto sportivo, turistico e culturale, la bella e interessante Calabria oltre i confini regionali e in tutto il mondo.