Raccolta fondi per il giovane Antonino, anche la Reggina si mobilita per aiutare il ragazzo di Gioia Tauro [VIDEO]

12 Novembre 2021 14:35

Anche la Reggina supporta la raccolta fondi per il giovane Antonino Foti, 16enne originario di Gioia Tauro che ha bisogno di un intervento importante e costoso in Australia per rimanere in vita

Quando vuole, Reggio Calabria sa unirsi. La dimostrazione è tutta nella triste storia di Antonino Foti, 16enne originario di Gioia Tauro affetto da lesione espansiva parieto tempo talamico destro con estensione bilaterale. Per i medici ha solo 6 mesi di vita e l’unico modo per salvarlo è attraverso un intervento in Australia dal costo di circa 100 mila euro. La famiglia, impossibilità a sostenere questa enorme spesa, ha avviato una raccolta fondi su “gofundme” che ha già visto la massiccia e importante risposta del popolo reggino e non solo.

Tra coloro che vogliono dare una mano importante c’è anche la Reggina, che tramite i canali ufficiali social ha pubblicato un breve video in cui invita tutti ad effettuare la donazione. La squadra amaranto, all’interno dello spogliatoio, ha voluto anche lanciare un messaggio di incoraggiamento al giovane, tramite le parole di Loiacono, Crisetig e Bianchi: “le sfide difficili le abbiamo sempre vinte insieme. Aiutiamo Antonio a vincere la partita più importante, quella per la vita. Forza Antonio siamo tutti con te”, le parole dei giocatori. In basso il video.

Anche un piccolo gesto da parte di ognuno di noi consente di dare speranze di vita ad Antonino. Per donare basta cliccare qui oppure effettuare una ricarica tramite PostePay oppure tramite Bonifico.

POSTEPAY

5333 1711 2190 6412

ANDILORO SERAFINA

NDLSFN75A54H224B

BONIFICO

IT 15E36 081051 382062 936063 03

ANDILORO SERAFINA