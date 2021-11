6 Novembre 2021 17:14

Le ultime tre volte che la Reggina ha esultato al San Vito di Cosenza (escluse le gare di Coppa Italia), a fine stagione c’è stato “qualcosa”

Un titolo che “sa il fatto suo”. Uno di quelli che piace a me. E infatti ho deciso di scrivere proprio così. La Reggina ha sbancato Cosenza tantissime volte, mi direte voi. E’ vero. I primi scontri risalgono agli anni ’30. Quasi 50 le partite in terra bruzia, più di 10 i successi amaranto. 13, per l’esattezza, con quello di ieri. Ma in mezzo ci sono i gironi di I Divisione ante-guerra, tante partite di Coppa Italia di Serie C. Insomma, quelle “consistenti”, quelle “che contano”, hanno un valore diverso. Una volta in C, due in B, queste vittorie amaranto hanno detto qualcosa. Cosa hanno detto? Hanno detto che quando la Reggina sbanca Cosenza, succede sempre qualcosa di bello.

Camozzi, dopo oltre 50 anni, è ancora nella storia amaranto. Serie C 1964-1965. 0-1. Camozzi, appunto, il marcatore. Sbancata Cosenza, a fine anno sarà Serie B, per la prima volta. Quella rimane, tutt’oggi, l’ultima vittoria a della Reggina a Cosenza nel campionato di terza serie. Le altre due? E’ storia più recente, è storia conosciuta. Possanzini-Firmani nel maggio ’99 con la squadra di Bolchi lanciata verso la primissima Serie A, Bogdani con la zampata qualche anno dopo, per il ritorno in massima serie. Insomma, le ultime tre volte che la Reggina ha esultato al San Vito (escluse le gare di Coppa Italia), a fine stagione c’è stato “qualcosa”.

Siamo a novembre? Sì. E’ presto? Sì. Queste sono semplici coincidenze? Sì, “ma anche no”. La classifica non va guardata? La squadra può non farlo (dubito), la tifoseria ha tutto il diritto, il dovere e il piacere di godersela, con l’equilibrio del caso ma sognando. La Reggina, oggi, proprio oggi, è lassù? Sì. E ora è successo che la Reggina ha sbancato il San Vito, con il primo posto momentaneo. Questo vi dovevo, buona continuazione di campionato…