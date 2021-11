Covid, la svolta della Grecia sui vaccini: imposto l’obbligo, ma solo per gli Over 60

30 Novembre 2021 12:28

La Grecia ha scelto di imporre l’obbligo vaccinale contro il Covid ai suoi cittadini superiori ai 60 anni di età

Un’altra scelta un po’ più logica, diciamo scientifica. Anche la Grecia, così come il Portogallo (tampone negativo per entrare nel paese a prescindere dal vaccino), per fronteggiare il Covid si affida alla scienza. Il paese ellenico infatti, così come riporta il sito Ekathimerini citando il premier, ha imposto l’obbligo vaccinale, ma solo per gli Over 60. Tutti i cittadini di età superiore ai 60 anni che rifiutano la somministrazione, entro il 16 gennaio dovranno pagare una multa mensile di 100 euro, ha detto martedì il primo ministro Kyriakos Mitsotakis al suo Governo. La sanzione verrà addebitata automaticamente dall’Autorità Indipendente per le Entrate Pubbliche.

Una scelta senza dubbio coraggiosa, ma che va verso la direzione di proteggere dal Covid chi ne ha realmente bisogno, e cioè chi – in larga parte – finisce realmente in ospedale se contagiato, dal momento che purtroppo la somministrazione non impedisce di beccarsi il virus. Una decisione ponderata e saggia a differenza di paesi in cui, pur senza obbligo vaccinale, si impone direttamente la vaccinazione tramite dei “mezzucci” alquanto discutibili.