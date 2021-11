La Forza delle Donne: Giusy Versace ha presentato alla Camera iniziative ed eventi

In vista della ‘Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’,ha presentato ieri pomeriggio, nella sala stampa della Camera dei Deputati, alcunedi genere che porta avanti in Parlamento in qualità diper il suo gruppo. La conferenza stampa è stata anche l’occasione per annunciare lepreviste per la prossima settimana.Nel corso della conferenza sono intervenute alcune colleghe parlamentari presenti ed amiche e associazioni con cui la Versace collabora da anni. E’ stato presentato il programma di iniziative di, l’associazione fondata dae dalla giornalista, di cui Giusy Versace è ambasciatrice. Sono state annunciate tutte le date che le vedranno presenti ai “Muri di Bambole” con eventi di sensibilizzazione e testimonianze di donne che hanno trovato il coraggio di denunciare e ricostruirsi una vita.Si inizia sabato(Piazza de Ferrari) e si prosegue(Via dei Navali 9),(Fondazione Musei Civici),(via degli Acquasparta),(Via Solferino 22) per poi concludersiin via De Amicis 2.

Durante la conferenza è stata anche proiettato il trailer del, presentato all’ultima, scritto e realizzato proprio da Jo Squillo e dalla Carollo, che racconta le storie di tre donne vittime di matrimoni combinati o imposti, che hanno pagato un prezzo altissimo per la loro libertà. Sul tema è intervenuta, detta, la ragazza di origini indiane che ha rischiato di morire quando il marito le ha dato fuoco nel 2015 davanti agli occhi dei suoi due figli, e che oggi ricopre il ruolo di testimonial dell’associazione oltre che coordinatrice di “Wall of Dolls” a Brescia:Il docufilm è dedicato a Saman, la ragazza di famiglia pakistana scomparsa da Novellara in provincia di Reggio-Emilia lo scorso maggio, mai ritrovata, presumibilmente uccisa dai suoi parenti per aver rifiutato un matrimonio combinato dai suoi genitori con uno sconosciuto in Pakistan. La conferenza stampa è stata inoltre l’occasione per affrontare meglio il tema, entrando nel dettaglio di quanto le donne debbano ancora combattere per ottenere pari opportunità. A riguardo è intervenuta, vicepresidente nazionale di Confassociazioni, oltre che socia della Fidapa. La De Pasquale ha ben ricordato le disparità presenti in campo lavorativo e gli svantaggi che spesso devono affrontare le lavoratrici autonome. Sono state presentate altre iniziative sempre legate alla tutela dei diritti della donna e promosse da altre associazioni. E’ intervenuta con un video messaggiofondatrice di “Vite senza paura Onlus” e rappresentata daconsulente giuridico dell’associazione oltre che magistrato, che ha presentato, insieme a Cristiana Piombi, il loro recente romanzoche narra la storia di due donne che che hanno trovato insieme la forza per rialzarsi dopo violenze e tradimenti. Per ‘Artemisia Onlus’ è intervenuta l’arch.che ha ricordato il loro costante impegno anche attraverso l’assistenza gratuita e i supporti psicologici a donne e adolescenti vittime di abusi e bullismo. La Versace ha, infine, ricordato gli appuntamenti che riguardano, ovvero la mostra fotografica volta a sensibilizzare l’importanza della denuncia e a contrastare ogni forma di violenza, di cui è promotrice e che fu inaugurata proprio in questa sede nel 2019. La mostra ha continuato ad essere itinerante e dopo il recente successo ottenuto ad Assago, nelle prossime settimane sarà allestita a