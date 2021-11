Klaus Davi sceglie il GOM di Reggio Calabria per sottoporsi alla terza dose del vaccino anti Covid: “è una grande eccellenza del Sud”

Il 19 novembre Klaus Davi farà la terza dose del vaccino anti Covid al GOM di Reggio Calabria. Il noto massmediologo, già candidato sindaco di Reggio Calabria, spiega: “per anni maltrattati, anche da noi giornalisti, per inefficienze spesso non riconducibili a loro, la pandemia è servita a dimostrare quanto eroici e indefessi siano stati in un periodo molto difficile moltissimi medici e, off course, personale sanitario del sud. Il GOM di Reggio Calabria ne è un lampante esempio. Coadiuvati dal luminare prof. Sebastiano Macheda che sovrintende con polso e lucidità i tutti i reparti Covid, da segnalare anche l’impegno di Massimo Caracciolo (nella foto a destra a sinistra Stefano La Scala medico rianimatore) che è responsabile del reparto rianimazione e che ha fatto parlare (bene) del sud e della Calabria negli ultimi due anni . Vi ho conosciuti e ‘sperimentati’ personalmente e sarà un onore per me fare il richiamo in una struttura che ha retto l’urto di quella che poteva essere una catastrofe sanitaria, e che grazie soprattutto a tutti loro, non è stata”, conclude Davi.