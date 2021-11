Klaus Davi: “l’investimento di Azimut in Calabria è un segnale importante”

4 Novembre 2021 16:51

Klaus Davi: “leggo che un colosso come Azimut investirà 35 milioni di euro in Calabria per creare nel Sud Italia il più grande hub dedicato all’innovazione, è un segnale importante”

“Leggo che un colosso come Azimut investirà 35 milioni di euro in Calabria per creare nel Sud Italia il più grande hub dedicato all’innovazione, concepito per favorire il progresso tecnologico e imprenditoriale del Meridione e di tutto il Mediterraneo. Mi sembra un importantissimo segnale che va assolutamente valorizzato in tutta la sua portata, poiché coinvolge in primis le giovani generazioni. Ancor più importante è che ci siano già oltre 100 manifestazioni di interesse verso questa casa dell’innovazione al Sud. È davvero un’ottima notizia”. Lo dichiara Klaus Davi, giornalista, massmediologo e ambasciatore della Locride, in merito alla notizia diffusa nelle ultime ore sull’accordo vincolante di Harmonic Innovation Hub e Azimut Libera Imprese, volto alla realizzazione di un hub di 20.000mq che sarà strategicamente collocato vicino al polo universitario e industriale di Catanzaro, nel Comune di Tiriolo, a 10 minuti dall’aeroporto di Lamezia Terme.