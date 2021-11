Italia, i Mondiali passano dall’incubo Playoff! La nuova formula: “gironi” e eliminazione diretta, mini-torneo infernale

15 Novembre 2021 22:47

L’Italia non va oltre lo 0-0 contro l’Irlanda del Nord, la Svizzera ne rifila 4 alla Bulgaria ed è prima nel girone. Gli azzurri potranno accedere ai Mondiali 2022 solo dal Playoff: un mini-torneo con una nuova formula ‘infernale’

Conclusa l’onda lunga, lunghissima, dei trionfi azzurri di un’estate da sogno, l’Italia ha ben poco da sorridere sul finire dell’anno. Sfuma clamorosamente l’accesso diretto ai Mondiali del 2022 in Qatar a causa di qualche passo falso di troppo in un girone all’apparenza abbordabile, ma che ha disseminato insidie che i ragazzi di Mancini, forse appagati dalla vittoria di Euro 2021, non sono riusciti ad evitare. Zero sconfitte, ma quattro pareggi (Bulgaria, Irlanda del Nord e due con la Svizzera) hanno permesso all’Italia di raccogliere solo 16 punti, due in meno della Svizzera che nell’ultimo turno utile non si è fatta cogliere impreparata. Mentre Insigne e compagni hanno impattato contro la muraglia eretta dall’Irlanda del Nord, squadra fisica e ostica, capace di chiudere il girone con 0 gol subiti in casa, la Svizzera ha dilagato con un netto 4-0 (e due reti annullate dal Var) contro la Bulgaria. Elvetici meritatamente ai Mondiali, l’Italia passerà dai nuovi Playoff.

La nuova formula dei Playoff valevoli per l’accesso ai Mondiali del Qatar 2022

Saranno 12 le squadre qualificate per gli spareggi. Le 10 seconde dei gironi di qualificazione ai Mondiali accederanno di diritto, insieme ad esse ci saranno anche le due migliori squadre della Nations League che non risultano già qualificate. Il sorteggio, previsto per il 26 novembre 2021 a Zurigo (Svizzera), collocherà le squadre in 3 gruppi da 4 nei quali si disputeranno partite a eliminazione diretta (semifinali e finale) e le 3 vincitrici accederanno ai Mondiali. Le partite verranno giocate in “gara secca”: in caso di parità si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Le teste di serie saranno le 6 migliori seconde qualificate, ne saranno presenti due per girone e potranno incontrarsi solo nella finale (le semifinali saranno composte testa di serie vs non testa di serie).

Le possibili avversarie dell’Italia nei Playoff

Portogallo

Svezia

Finlandia/Ucraina

Galles (come 2ª o dalla Nations League)

Scozia

Turchia/Olanda/Norvegia

Russia

Polonia

Macedonia del Nord

Repubblica Ceca (come 2ª o dalla Nations League)

Austria (Nations League)