Irto: “nessuno pensi di far tornare indietro Siderno. La democrazia va difesa ad ogni costo”

5 Novembre 2021 13:43

Irto: “Siderno non tornerà indietro e, dopo avere riconquistato la democrazia alla fine di un lungo commissariamento, non si farà di certo intimorire da qualcuno che pensa ancora di poter influenzare le Istituzioni con vili gesti intimidatori”

“Siderno non tornerà indietro e, dopo avere riconquistato la democrazia alla fine di un lungo commissariamento, non si farà di certo intimorire da qualcuno che pensa ancora di poter influenzare le Istituzioni con vili gesti intimidatori”. Così il consigliere regionale del Pd Nicola Irto dopo l’intimidazione subita da un consigliere comunale di minoranza. “E’ davvero singolare, così come ha rilevato anche il sindaco Mariateresa Fragomeni, che l’atto intimidatorio sia avvenuto praticamente in concomitanza alla prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni – ha detto ancora Nicola Irto – La nuova Amministrazione comunale, tuttavia, saprà tenere la barra dritta anche in questo momento e la democrazia a Siderno, appena ritornata alla normalità, sarà difesa ad ogni costo”.