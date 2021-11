Iren, Boero: “In piano 2030 accelerazione crescita per linee esterne”

11 Novembre 2021 12:13

Milano, 11 nov. (Adnkronos) – Nel piano strategico al 2030 di Iren “si prevede un’accelerazione delle attività di crescita per linee esterne con operazioni di M&A o con il consolidamento di società già partecipate”. Lo afferma Renato Boero, presidente del gruppo Iren, commentando il nuovo piano industriale. “Il Piano strategico al 2030 di Iren, focalizzato sulla crescita in ogni area di business, prestando particolare attenzione ai bisogni dei nostri territori, proietta questi ultimi in un percorso di crescita sostenibile il cui driver principale è la qualità dei servizi. Iren si pone come il partner preferenziale per cittadini e pubbliche amministrazioni per soddisfare le necessità e trovare soluzioni avanzate”, spiega.

“Sono inoltre previsti 1,6 miliardi di euro in progetti legati all’innovazione e 600 milioni legati alla digitalizzazione dei nostri business. Iren, infatti, studierà l’applicazione di tecnologie abilitanti che favoriscano il processo di transizione energetica”, sottolinea Boero.