Incidente sulla SS106 a Rossano Calabro: due auto coinvolte e un ferito

5 Novembre 2021 12:20

Rossano Calabro: il traffico è provvisoriamente bloccato lungo la SS106 in entrambe le direzioni

A causa di un incidente, avvenuto al chilometro 323,850, il traffico è provvisoriamente bloccato lungo la strada statale 106 “Jonica” in entrambe le direzioni, all’altezza del territorio comunale di Rossano Calabro in provincia di Cosenza. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture ed una persona è rimasta ferita. Il traffico è deviato sulla viabilità locale con indicazioni sul posto. Il personale Anas, le Forze dell’Ordine e il 118 sono sul posto, per le operazioni di pulizia del piano viabile e per ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile.