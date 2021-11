In auto con oltre 7 kg di cocaina: corriere della droga reggino arrestato nel Palermitano

10 Novembre 2021 08:28

Oltre 7 kg di cocaina sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo: arrestato corriere della droga originario della provincia di Reggio Calabria

I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno sequestrato 7,7 kg circa di cocaina, trasportata a bordo di un’auto sottoposta a controllo nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello in direzione Palermo.

Nel pomeriggio dello scorso 21 ottobre, una pattuglia delle Fiamme gialle del Gruppo di Termini Imerese ha proceduto al controllo di una vettura, identificando il conducente, originario della provincia di Reggio Calabria, che si è mostrato da subito particolarmente agitato. All’interno del mezzo, grazie al fiuto del cane antidroga Elisir, sono stati trovati alcuni panetti contenenti complessivamente 7,7 kg di cocaina nascosti in un vano ricavato nel paraurti posteriore. Lo stupefacente, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 600mila euro.

L’automobilista, risultato peraltro percettore di reddito di cittadinanza, è stato trasferito nel carcere ‘Cavallacci’ di Termini Imerese, a disposizione della Procura della Repubblica.