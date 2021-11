Il Segretario Generale della UILPA Dogane, Raffaele Procopio, con i lavoratori degli uffici dell’Agenzia Dogane e Monopoli della provincia di Reggio Calabria

28 Novembre 2021 12:32

La nota del Segretario Regionale UILPA Dogane e Monopoli, Paolino Pugliese e del Segretario Generale UILPA, Patrizia Foti

“Si è svolto nella giornata di ieri l’incontro del Segretario Generale della UILPA Dogane, Raffaele Procopio, con i lavoratori degli uffici dell’Agenzia Dogane e Monopoli della provincia di Reggio Calabria. L’incontro, ultimo dei tre giorni dedicati alle strutture di ADM della Calabria, ha suscitato l’entusiasmo e l’apprezzamento dei lavoratori, per l’attenzione e l’interesse che il Segretario Generale Procopio ha riservato ai lavoratori degli Uffici della provincia di Reggio Calabria e di tutta la Calabria”. Lo affermano in una nota il Segretario Regionale UILPA Dogane e Monopoli, Paolino Pugliese e il Segretario Generale UILPA, Patrizia Foti.

“Il Segretario si è reso conto della grave situazione in cui versano gli uffici, che hanno carenze di personale tali da non consentire l’ordinario svolgimento dei compiti istituzionali, ed ha dichiarato il suo interessamento per trovare una possibile soluzione al problema. Il Segretario Generale Uilpa Patrizia Foti e il Segretario Regionale Uilpa Dogane e Monopoli, Paolino Pugliese, ringraziano il caro Segretario Generale della UILPA Dogane e Monopoli, Raffaele Procopio, per la professionalità manifestata e l’analisi precisa e puntuale sulle difficili problematiche esistenti sul territorio reggino”.