Serie D, è finita l’avventura di mister Ignoffo: il club reggino esonera l’allenatore

9 Novembre 2021 17:30

Il San Luca esonera mister Ignoffo: la nota ufficiale del club reggino

“L’ASD San Luca comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il Mister Giovanni Ignoffo. A Mister Ignoffo va un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera. La squadra sarà al momento affidata alla guida di Pasqualino Canonico”. Con questa breve nota ufficiale, il San Luca annuncia l’esonero di mister Ignoffo. Troppi pari, una vittoria che manca da un po’ e una classifica non entusiasmante tra i motivi che hanno portato alla separazione. La notizia arriva dopo lo 0-0 interno di domenica contro il Paternò.