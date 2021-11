Il reggino Pasquale Logiudice riparte dopo Catanzaro: è il nuovo ds della Fidelis Andria

9 Novembre 2021 22:19

Pasquale Logiudige, 53 anni originario di Reggio Calabria, è il neo direttore sportivo della Fidelis Andria. Come si apprende dal sito ufficiale del club, l’accordo è stato raggiunto in mattinata. Logiudice da calciatore ha disputato due stagioni con la maglia della Fidelis Andria a cavallo tra il ’95 ed il ’97. Chiusa la carriera da atleta nel 2003 è iniziata quella di dirigente sportivo, prima come osservatore, importante l’esperienza a Catania in Serie A, poi come direttore sportivo in diverse importanti piazze come Castellamare di Stabia e Catanzaro, di cui è stato ds fino al 20 luglio 2020.