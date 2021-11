Il popolo dei “No Green Pass” torna in piazza, sabato di proteste in tutta Italia [FOTO]

27 Novembre 2021 19:04

Le proteste e le manifestazioni contro il Green Pass stanno avvenendo in tutta Italia per il 19° sabato consecutivo. Le immagini

In Italia è forte la protesta contro l’introduzione del Green Pass, e dal 6 dicembre ci sarà l’introduzione del Super Green Pass, ci saranno delle norme tanto che, per il 19° sabato consecutivo, migliaia di persone sono scese in piazza al grido “No al Green Pass”, “Libertà”, “non si toccano i bimbi” e cori contro il Governo Draghi.

Manifestazione a Milano: slogan contro il Governo Draghi

Nuova giornata di mobilitazione a Milano contro il Green Pass. Qualche centinaio di persone si sono seduti per un sit in a Piazza Duomo. Tra gli slogan, vari insulti al premier Draghi e al ministro della Salute Speranza. Nel primo pomeriggio c’era stata la mobilitazione all’Arco della Pace presidiata dalle forze dell’ordine.

Torino, manifestazione dei No Green pass

A Torino è in corso la protesta dei “No Green pass” per il 19° sabato consecutivo con i manifestanti che intonano cori contro il governo Draghi e “Libertà”.

Mobilitazione a Bologna

Alcune centinaia di persone tornano a sfilare a Bologna contro il certificato verde e le ulteriori limitazioni imposte dal governo ai non vaccinati. Il corteo si muove da piazzale Jacchia con striscioni e cartelli, verso i viali, scortati dalla Polizia e con la Municipale a presidiare le porte per evitare che il corteo entrasse in centro.