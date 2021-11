Il pittore reggino Alessandro Allegra consegue il Master in Arte Sacra: l’unico calabrese fra 12 artisti internazionali della Sacred Art School

29 Novembre 2021 17:23

Il pittore reggino Alessandro Allegra ha conseguito il Master in Arte Sacra (pittura) con 110 e lode presso la “Sacred Art School” di Firenze: le congratulazioni dell’associazione “Incontriamoci Sempre”

“E’ con grande piacere, ed orgoglio” dichiara Pino Strati, presidente di Incontriamoci Sempre “che ci complimentiamo col nostro socio, e membro del direttivo, Alessandro Allegra, che ha conseguito giorno 25 novembre il titolo finale del Master in Arte Sacra (Pittura) con 110 e lode”. Il giovane e brillante pittore reggino è stato l’unico calabrese a far parte della squadra dei dodici artisti internazionali presso la “Sacred Art School” di Firenze, in sinergia con l’Università IUL della stessa città.

Mesi intensi di studio lo hanno tenuto lontano dalla nostra città ma anche un appassionato esercizio laboratoriale ha scandito l’impegno del pittore e degli altri allievi provenienti dall’Italia dalla Francia, dagli Usa, dal Canada, dall’Ucraina, dall’Egitto e dal Brasile. “Un’esperienza” ci tiene a sottolineare Alessandro “personale e professionale che ha inciso qualitativamente sulla spiritualità ma soprattutto sulla mia arte”.

“Le doti di Alessandro Allegra” conclude Marco Mauro, noto artista e vicepresidente di Incontriamoci Sempre “sono un vero tesoro sia per la nostra Associazione che per l’intera comunità. La sua passione e competenza nel campo dell’arte, unite alla sua sensibilità ed umanità, non possono che garantirgli un futuro luminoso e di successo”.