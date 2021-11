Il percorso completo del Giro d’Italia 2022: partenza in Ungheria, Sicilia e Calabria grandi protagoniste, gran finale a Verona

11 Novembre 2021 12:45

Svelato il percorso completo del Giro d’Italia 2022: si parte in Ungheria e si chiude a Verona, Sicilia e Calabria grandi protagoniste con 4 tappe nelle due Regioni

Si chiude oggi il disvelamento delle tappe del Giro d’Italia 2022. Quest’anno, a differenza delle passate edizioni, il percorso completo è stato svelato anch’esso “a tappe”, dividendo per categorie le varie frazioni: prima la grande partenza, poi le tappe per velocisti, successivamente quelle mosse e le alte montagne, per concludere oggi con il gran finale. L’edizione numero 105 della Corsa Rosa partirà in Ungheria dalla capitale Budapest, con 3 tappe corse in territorio magiaro, riprendendo l’idea della partenza prevista per l’edizione 2020, poi cancellata a causa della pandemia. Successivamente Sicilia e Calabria diventeranno grandi protagoniste. Il 10 maggio, dopo il primo giorno di riposo, il Giro d’Italia torna entro i confini nazionali ripartendo dalla Sicilia con la tappa Avola-Etna e un finale adatto ai big in alta montagna. Il giorno seguente una tappa più ‘rilassata’ porterà da Catania a Messina. Da una parte all’altra dello Stretto, il 12 maggio la carovana rosa si sposta il Calabria con la frazione da Palmi a Scalea, l’unica percorsa interamente in territorio calabrese. La tappa successiva infatti partirà da Diamante terminando il suo percorso a Potenza. Nel corso dei giorni Nibali e colleghi risaliranno lo stivale passando per “Capitale italiana della cultura” Procida, la durissima Isernia-Blockhaus, la wine stage Salò-Aprica e la Belluno-Marmolada. Gran finale previsto non a Milano, ma a Verona dopo i precedenti del 1981, 1984, 2010 e 2019: tutte cronometro individuali che hanno incoronato i successi di Battaglin, Moser (con la storica rimonta su Fignon), Basso e Carapaz.