Da Messina un aiuto per l’Africa: Antonino Bevilacqua in Ghana per aiutare i bambini dell’Achimota Christian village [GALLERY]

25 Novembre 2021 18:14

Il messinese Antonino Bevilacqua in Ghana per aiutare i bambini poveri dell’Achimota Christian village di Accra

Il messinese Antonino Bevilacqua presidente dell’associazione di promozione sociale Solidarity in Action e della Bemy’s foundation si trova attualmente in Ghana città Accra all’Achimota Christian village per aiutare i bambini che versano in condizioni disagiate.

A provvedere da Messina all’invio di materiale per l’infanzia e di quanto altro necessario per la popolazione africana, la donor avv. Silvana Paratore che ha predisposto una ingente attività di donazione di materiale per l’infanzia raccogliendo le esigenze e necessità riferite dal mediatore interculturale socio-sanitario giuridico Bevilacqua nominato a livello europeo, responsabile dei profughi del Mali, che sta trascorrendo in Africa delle giornate documentando con foto e video la situazione in cui versano le famiglie talune delle quali così povere da essere costrette a vivere per strada.