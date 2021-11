Dalla Calabria a idolo del web, Giuseppe Lupica il medico influencer: “combatto le fake news sui social”

2 Novembre 2021 21:49

Originario di Polistena, in provincia di Reggio Calabria, oggi impiegato in un ospedale di Bari ma con la sua terra sempre nel cuore. E’ diventato l’idolo del web il Dott. Giuseppe Lupica, il medico influencer con oltre 225mila followers su Instagram e 200mila su TikTok. Conosciuto come @peppe893 divide la sua quotidianità tra studio, turni al policlinico e video blog da registrare, montare e caricare online sui canali social. “C’è tanta ignoranza in materia medica – spiega ai microfoni di Repubblica – . Con i miei tips voglio dare indicazioni base sulle mie materie d’afferenza che naturalmente non possono sostituire una visita. Ma c’è bisogno di diffondere contenuti corretti, combattere le fake news, e si può fare anche via social in modo diverso dal solito. E con una figura del medico magari inconsueta, ma adatta ai tempi moderni”. Il Medico Chirurgo i primi tempi utilizzava gli spazi social per raccontare della sua vita ma, proseguendo nel suo percorso di studi e diventando esperto in Nutrizione e Ginecologia, poi ha iniziato a divulgare conoscenze scientifiche sul mondo della gravidanza e del sesso. Oggi il Dott. Giuseppe prosegue anche su YouTube, spiegando ciò che avviene tra le corsie dell’ospedale e all’interno delle sale parto. In molti lo ringraziano e apprendono nozioni importanti sia per donne che per uomini, ogni giorno che passa è sempre più seguito.