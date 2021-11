Il Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli” dona la segnaletica stradale per le Grotte di Tremusa

30 Novembre 2021 11:40

La segnaletica per le Grotte di Tremusa è stata ripristinata ed ampliata nei comuni di Scilla, San Roberto, Campo Calabro e Santo Stefano grazie ad un service del Leo Club Reggio Calabria Host. Domenica scorsa la consegna dei nuovi cartelli alla delegazione dei comuni interessati, intervenuti ad un incontro a termine della messa celebratasi nella parrocchia di San Gaetano da Thiene in Melia. “Il Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli” è felice di aver dato un contributo attivo ad un sito culturale dal valore storico inestimabile che arricchisce il patrimonio della nostra amata terra. Le Grotte di Tremusa site nella frazione di Melia del comune di Scilla, grazie all’ampliamento della segnaletica stradale avranno ulteriore risalto ai fini turistici, come già successo con la scorsa donazione da noi effettuata per valorizzare il Forte Batteria Siacci del comune di Campo Calabro”. L’iniziativa è nata sulla spinta del socio Rocco Bellantoni, neolaureato di Melia da tempo attivo nell’associazione locale “La Voce dei Giovani”.