Il Giudice di pace ha riconosciuto il rimborso e risarcimento del danno per la perdita della coincidenza del volo anche se erano stati prenotati con contratti diversi

Il Giudice di Pace con la sentenza 90/2021 ha riconosciuto il diritto al rimborso e al risarcimento del danno per la perdita della coincidenza di due voli aerei prenotati con contratti di trasporto diversi e con compagnie diverse. Ciò a condizione che i viaggiatori non abbiamo prenotato la partenza del secondo volo troppo a ridosso di quello di arrivo del primo volo. “Si tratta di un riconoscimento importantissimo da parte del Giudice di Pace che ha finalmente equiparato finalmente fattispecie del tutto analoghe – annuncia il presidente del Codacons Marco Maria Donzelli – tale statuizione apre la strada a innumerevoli richieste. Scriveteci a info@codaconslomabrdia.it per avere assistenza e ottenere assistenza legale”