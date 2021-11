1 Novembre 2021 15:02

Comunali, il 7 novembre si svolgeranno invece le elezioni amministrative straordinarie per i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. Si vota in tre comuni della provincia di Reggio Calabria

Il 7 novembre 2021, con eventuale turno di ballottaggio il 21 novembre 2021, si svolgeranno le elezioni amministrative straordinarie per i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. I comuni interessati sono sette: Africo, San Giorgio Morgeto e Sinopoli in provincia di Reggio Calabria, Orta di Atella, in provincia di Caserta, Manfredonia, in provincia di Foggia, Carmiano, in provincia di Lecce, Scanzano Jonico, in provincia di Matera.