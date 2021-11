Giusy Princi nominata vice presidente della Regione Calabria, i consiglieri comunali di Forza Italia: “le sue deleghe sono vitali per il futuro di Reggio”

13 Novembre 2021 16:36

“Scegliere una squadra di governo è impresa ardua sempre, figurarsi se da governare c’è la Regione Calabria, con tutte le sue emergenze e croniche difficoltà, proveniente per di più da un anno di gestione transitoria. Ma Roberto Occhiuto ha già da tempo un preciso progetto da perseguire, con obiettivi ben chiari; pertanto ha scelto le persone più congeniali per poterli raggiungere, realizzando quella famosa “Calabria che l’Italia non si aspetta”. E’ quanto scrivono in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia Federico Milia, Antonino Caridi, Antonino Maiolino. “Riteniamo che il neo Governatore abbia assunto delle scelte azzeccate, ben ponderate e, soprattutto, mirate. La ciliegina sulla torta è stata senza dubbio la spiazzante decisione di affidare la Vicepresidenza della Giunta a Giuseppina Princi, dirigente scolastico illuminato, persona di indiscutibile valore e preparazione, le cui doti umane e manageriali sono riconosciute e apprezzate finanche a livello nazionale. Le importanti deleghe affidate al Vicepresidente, su tutte quelle relative all’Area dello Stretto ed alla Città Metropolitana, possono essere facile metro di giudizio della fiducia di cui lei gode ed al contempo del ruolo nevralgico che il Governatore intende dare a Reggio in chiave presente e futura. Riscontriamo grande consenso e quindi grandi aspettative attorno a Giusi. Siamo certi le rispetterà, perché è la donna giusta al posto giusto, saprà dare un impulso in più a tutto il Governo regionale, pur non avendo un pregresso politico”, conclude la nota.