Hitachi Rail ha ridotto le emissioni di anidride carbonica del 30,5% nel 2020-21

4 Novembre 2021 12:14

Hitachi Rail: importante riduzione delle emissioni realizzata dal colosso dei trasporti tramite una efficace gestione energetica ed un più ampio uso dell’energia rinnovabile

Hitachi Rail ha annunciato di aver conseguito una riduzione del 30,5% delle emissioni di anidride carbonica equivalenti nel 2020-21*. L’azienda ha realizzato questo importante risultato, nonostante gli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19, soprattutto migliorando la le attività di gestione dell’energia ed un più ampio impiego delle energie rinnovabili. È quanto emerge dal nuovo report CSR & Sostenibilità (2021) della Società. Il report, che include i risultati ottenuti a livello globale, analizza ed illustra nel dettaglio le attività di sostenibilità messe in atto dalla società sia riducendo le emissioni di anidride carbonica, sia migliorando i trasporti nel mondo, come parte della sua più ampia Strategia di Decarbonizzazione. Con lo sguardo rivolto al futuro, il report traccia la rotta per ulteriori riduzioni di CO2. Una parte importante della strategia è costituita dal programma Stabilimento Sostenibile: investimenti in pannelli solari fotovoltaici negli stabilimenti, programmi di acquisto di energia 100% da fonti rinnovabili, crescente accesso ai veicoli elettrici per i dipendenti, applicazione dei principi dell’economia circolare per ridurre i rifiuti.

Attraverso il costante impegno volto a ridurre le emissioni CO2 equivalenti, il Gruppo Hitachi Rail sta contribuendo all’obiettivo di Hitachi Ltd. a livello globale, di raggiungere Emissioni Zero entro 2030 e la neutralità delle emissioni di carbonio in tutta la propria catena del valore entro il 2050. Per sottolineare l’importanza che attribuisce alla decarbonizzazione e alla lotta al cambiamento climatico, Hitachi è Principal Sponsor del summit COP26 iniziato il 1

novembre. Alla conferenza di Glasgow i vertici dell’azienda si interfacceranno con i rappresentanti dei governi e del mondo economico riguardo le soluzioni per la decarbonizzazione dei trasporti; inclusi i treni a batteria ed elettrici all’avanguardia, nonché le soluzioni di Mobility-as-a-Service per rendere sempre più attraente il trasporto pubblico. Andrew Barr, Hitachi Rail Group CEO, ha affermato che: “La riduzione delle emissioni di circa un terzo dimostra quanto concretamente facciamo per minimizzare il nostro impatto ambientale. Mettiamo la nostra Strategia di Decarbonizzazione al centro del nostro business

e investiamo per realizzarla. Hitachi Rail sta lavorando per diventare importante innovatore nell’ambito del cambiamento climatico. Ciò significa decarbonizzare il nostro business attuale e lavorare con i nostri clienti e fornitori per realizzare soluzioni di trasporto attraenti e a basse emissioni di carbonio – i moderni treni a batteria ed elettrici, ad esempio – per persuadere sempre più persone a passare dall’auto privata e dall’aereo al treno.” Ulderigo Zona, Chief CSR & Sustainability Officer, ha commentato: “Siamo felici che questi risultati apportino un fondamentale contributo alla decarbonizzazione del nostro business e includano tutti i nostri stabilimenti nel mondo. Il nostro obiettivo, tuttavia, è raggiungere il traguardo delle emissioni zero, quindi c’è ancora tanto da fare. Sono entusiasta delle nostre future iniziative, inclusi gli investimenti in pannelli solari, l’applicazione dei principi dell’economia circolare e la collaborazione con i nostri clienti e fornitori per decarbonizzare la nostra intera catena del valore”.