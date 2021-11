5 Novembre 2021 12:49

Green pass, le parole del ministro della Salute Roberto Speranza

“Il green pass è uno strumento decisivo per il controllo epidemico perché rende più sicuri i luoghi in cui è utilizzato ed ha avuto un effetto incentivante per la campagna di vaccinazione. Quindi l’intenzione del governo è continuare ad utilizzare questo strumento decisivo e non sono all’ordine del giorno delle modifiche rispetto alla modalità di utilizzo del green pass“. Così il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa a Palazzo Chigi.