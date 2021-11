Green pass, Sileri: “eliminato solo dopo le riaperture totali”

10 Novembre 2021 16:32

Green pass, le parole del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Timeline su SkyTg24

“Il Green pass potrà essere eliminato solo dopo riaperture totali“. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Timeline su SkyTg24. “Considero il Green pass – ha spiegato – come un atto medico, più che politico. Per eliminarlo dobbiamo ancora riaprire tutto”. Il sottosegretario ha parlato di alcuni step necessari per abolire il certificato verde: “prima si toglierà la distanza interpersonale, poi la mascherina, poi si riaprirà tutto al 100%. A dicembre si potrebbe prendere una decisione in proposito“.