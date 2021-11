Green pass: Meloni, ‘su proteste 2 pesi 2 misure, Daspo a Puzzer mai a centri sociali’

7 Novembre 2021 18:43

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – Sulle manifestazioni “o ci sono le regole o non ci sono. Io ho fatto l’ultima campagna elettorale facendo manifestazioni di piazza con migliaia di persone distanziate, per cui ho sempre rispettato le regole e ritengo che le regole si debbano rispettare. Però nella comunicazione e anche da parte delle istituzioni si usano due pesi e due misure”. L’ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nella registrazione di ‘Controcorrente’ che andrà in onda questa sera su Rete 4.

“Non ho mai conosciuto questo Puzzer in vita mia, non so chi sia, ma osservo che a lui che stava con un banchetto a chiedere di incontrare le istituzioni è stato dato un Daspo ma il Daspo ai centri sociali che devastano le città non li hanno mai dati, diciamoci le cose per come stanno”, rimarca la leader di Fdi.