Green pass, in 300 protestano a Trento: traffico bloccato e corteo verso sede Confcommercio

15 Novembre 2021 13:10

Green pass, proteste a Trento: il traffico è al momento bloccato in via Brennero

Circa 300 no Green pass sono tornati in piazza Dante, a Trento. “Siamo qui e ci torneremo fino a quando non verrà tolto l’obbligo della certificazione verde. Continueremo a manifestare perché l’unica ondata è quella che continua a colpire i lavoratori“, ha detto Ezio Casagranda, portavoce dei diversi comitati promotori della protesta. I manifestanti hanno appena annunciato che si muoveranno in corteo, fuori dal centro storico così coma da divieto del commissariato del governo, per continuare la protesta sotto la sede di Confcommercio. Il traffico è al momento bloccato in via Brennero, uno degli ingressi principali di Treno. Nel pomeriggio altro presidio di protesta davanti alla biblioteca comunale. Tante le bandiere del sindacato di base e gli striscioni per dire no alla vaccinazione dei bambini sotto i 12 anni.