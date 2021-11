Riforma della giustizia, nuovi diritti e riflessi del green pass sul lavoro: al via 20 incontri dell’Ordine degli avvocati di Messina

22 Novembre 2021 09:10

Messina: si parte oggi (lunedì 22) con la presentazione del libro “L’età di Merkel” del giornalista del Corriere della Sera Paolo Valentino

Riforme della giustizia, responsabilità sanitaria, riflessi del green pass sul lavoro pubblico, privato e “nero”, lotta alla violenza contro le donne, diritti emergenti, forme di tutela di minori e dei soggetti fragili, recenti orientamenti giurisprudenziali, bullismo e nuove frontiere della genitorialità: sono alcuni degli argomenti che saranno approfonditi negli incontri promossi dall’Ordine degli avvocati di Messina, guidato dal presidente Domenico Santoro, con l’obiettivo di offrire agli iscritti e alla cittadinanza un piano formativo particolarmente articolato e interessante. “Grazie al lavoro sinergico tra istituzioni forensi e cittadine, Università e associazioni del territorio – spiega il delegato alla formazione Antonio Cappuccio – siamo riusciti a organizzare un ciclo di venti appuntamenti validi per crediti formativi che si svolgeranno in poco meno di un mese, fino al 17 dicembre”. Si parte oggi, lunedì 22 novembre alle ore 15.30 nell’aula magna della Corte d’Appello, con la presentazione del libro “L’età di Merkel” del giornalista Corriere delle sera Paolo Valentino: un ritratto della Cancelliera in presa diretta, tra vicende pubbliche e cronache private, bilanci e rivelazioni, attraverso aneddoti, momenti cruciali ed episodi inediti, un racconto a più voci della stagione al potere di una personalità complessa e poliedrica che, come nessun’altra, ha segnato un tratto decisivo della storia tedesca ed europea. “Ciascun avvocato matura un costante aggiornamento nelle aule di giustizia – continua Cappuccio – ma il nostro Ordine propone preziosi momenti di confronto e nuove prospettive professionali grazie all’acquisizione di diverse competenze”. Tra le tematiche trattate anche l’amministratore di sostegno, l’amministrazione giudiziaria e la valorizzazione degli assets aziendali. Venerdì 10 dicembre la presentazione di un altro libro: “La legge della fiducia. Alle radici del diritto” firmato dal filosofo del diritto Tommaso Greco dell’Università di Pisa.

Per info su luoghi, orari e crediti: consultare www.ordineavvocatimessina.it.