Grave incidente a Careri, ferito grave trasportato al GOM di Reggio Calabria in elisoccorso

6 Novembre 2021 13:34

Careri, grave incidente stradale questa mattina: giovane ferito

Un grave incidente stradale si è verificato a Careri, in provincia di Reggio Calabria questa mattina. Ad avere la peggio è stato un giovane che è rimasto gravemente ferito al punto da richiedere l’intervento urgente dell’elisoccorso per l’immediato trasporto presso gli ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli.