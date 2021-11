Governo: fonti Lega, ‘pronti ad andare al voto in qualsiasi momento’**

7 Novembre 2021 19:22

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Lega è pronta ad andare al voto per le Politiche in qualsiasi momento. Il timore del segretario Matteo Salvini è che molti parlamentari – a partire dai 5Stelle – faranno di tutto per evitare le elezioni anticipate”. Così fonti del partito.

A proposito di urne: nel 2022 sono in calendario le Amministrative in importanti città. Dove ci potrebbero essere difficoltà per scegliere un candidato sindaco condiviso da tutto il centrodestra -per esempio a Como, Lucca o Palermo- Salvini proporrà primarie di coalizione.