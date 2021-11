Reggio Calabria, Giusy Versace premiata con il “Diamond d’Honneur” per la promozione dei valori culturali ed etici dello sport

15 Novembre 2021 18:34

Giusy Versace premiata al “5° Paralympic International Movies & Tv Festival” con il “Diamond d’Honneur”, riconoscimento per le sue attività di promozione dei valori culturali ed etici dello sport

In occasione del “5° Paralympic International Movies & Tv Festival”, organizzato dalla FICTS (la Federazione delle Televisioni Sportive e delle immagini sullo schermo, riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico e con 116 Paesi aderenti) che si è svolta sabato 13 novembre a Milano, l’atleta paralimpica Giusy Versace ha ricevuto il “Diamond d’Honneur” come riconoscimento per le sue attività di promozione dei valori culturali ed etici dello sport.

“Sono onorata di aver ricevuto questo prestigioso premio per me inaspettato – ha commentato la Versace – e mi complimento con il professor Franco Ascani e con tutto il suo staff per l’organizzazione di questo Festival sempre più importante e ricco di contenuti, ma soprattutto per aver creato una sezione dedicata proprio allo sport paralimpico”.

Il “5° Paralympic International Movies & Tv Festival” è stato anche l’occasione per parlare di sport ed integrazione, assieme al giornalista e scrittore Claudio Arrigoni, ai medagliati dei Giochi Paralimpico di Tokyo 2020 Arjola Trimi e Andrea Liverani e a Pierangelo Santelli, Presidente Comitato Paralimpico Regionale Lombardia.