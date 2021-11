Catania-Messina e Palmi-Scalea: ufficiali le due tappe del Giro d’Italia su percorsi mozzafiato in Sicilia e Calabria. Planimetrie e altimetrie

8 Novembre 2021 11:16

Il Giro d’Italia torna a Palmi per la prima volta dopo 40 anni: sarà l’unica tappa calabrese della corsa rosa 2022, con arrivo a Scalea

Il Sud Italia torna grande protagonista al Giro d’Italia 2022. In attesa che vengano rivelate tutte le tappe della Corsa Rosa, nel corso di questa settimana, è certo che la Sicilia ospiterà diverse frazioni mentre una si correrà anche in Calabria. Il Giro d’Italia prenderà il via il 6 maggio 2022, fuori dai confini nazionali: la partenza è infatti prevista da Budapest, capitale dell’Ungheria. Di comune accordo con il governo magiaro, si è deciso di riproporre l’iniziale partenza prevista per il Giro del 2020, poi annullata a causa della pandemia. Dopo altre due tappe in territorio ungherese, la carovana rosa tornerà in Italia direttamente in Sicilia. Dopo il primo giorno di riposo lunedì 9, ci saranno diverse tappe sull’isola: pubblicata oggi la frazione da Catania a Messina (172 km), adatta ai velocisti. I ciclisti attraverseranno poi lo Stretto fino ad arrivare a Reggio Calabria, teatro della frazione che va da Palmi a Scalea (192 km). Anche la tappa calabrese avrà un finale adatto alle ruote veloci del gruppo.

La tappa del Giro d’Italia 2022 Catania-Messina

La tappa del Giro d’Italia 2022 Palmi-Scalea