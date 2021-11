Giro d’Italia 2022, svelata la grande partenza da Budapest: altimetrie e planimetrie delle prime 3 tappe ungheresi 

3 Novembre 2021 14:58

Svelata la grande partenza del Giro d’Italia 2022: la Corsa Rosa prenderà il via da Budapest con 3 tappe in Ungheria prima di trasferirsi in Sicilia

Svelate nella conferenza stampa del pomeriggio odierno le prime 3 tappe del Giro d’Italia 2022. Di comune accordo con il governo magiaro, la Corsa Rosa ha voluto riproporre l’idea del 2020, che prevedeva la partenza e due successive tappe in Ungheria, cancellata poi a causa del Covid. Questa volta non ci dovrebbero essere intoppi. Il 6 maggio del prossimo anno prenderà il via da Budapest la nuova edizione del Giro d’Italia con una tappa in linea che porterà a Visegrad, con tanto di strappetto finale. Niente cronometro inaugurale (Budapest-Budapest), come previsto nel 2020, per quella si dovrà attendere il secondo giorno. Terza tappa in terra straniera la frazione Kaposvar-Balatonfured che costeggerà il lago Balaton e sarà adatta ai velocisti. Successivamente il Giro d’Italia si trasferirà in Sicilia per iniziare il suo percorso nella Penisola.

1ª Tappa del Giro d’Italia 2022 Budapest-Visegrad

2ª Tappa del Giro d’Italia 2022 Budapest-Budapest

3ª Tappa del Giro d’Italia 2022 Kaposvar-Balatonfured