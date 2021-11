Giro d’Italia 2022, svelata la 2ª tappa in Sicilia: grandi montagne nella frazione Avola-Etna [ALTIMETRIA e PLANIMETRIA]

10 Novembre 2021 11:35

Svelata anche la seconda tappa siciliana del Giro d’Italia 2022: altimetria e planimetria della tappa Avola-Etna, i big chiamati a fare la differenza in alta montagna

Penultimo giorno in cui gli organizzatori delle tappe del Giro d’Italia svelano le ultime frazioni rimaste della Corsa Rosa 2022. Quest’oggi è il turno delle grandi montagne, le frazioni più difficili, estenuanti e spettacolari del Giro d’Italia: quelle in cui i big fanno la differenza e la classifica generale viene stravolta. La Sicilia sarà protagonista di una tappa davvero spettacolare che anticiperà la frazione Catania-Messina, decisamente più rilassata: si tratta della frazione Avola-Etna (rif. Sapienza), 166 km complessivi con 3580 m complessivi di dislivello. Sarà una tappa nell’entroterra siciliano con arrivo in salita. Da Avola si entra nel centro del Barocco Siciliano a Noto per toccare le zone di Pantalica e Vizzini nell’avvicinamento al vulcano. La salita finale, che si conclude al rifugio Sapienza, affronta un percorso inedito a modo suo. Si approccia la salita da Ragalna (come 2018), per spostarsi sul versante classico di Nicolosi (come 2011) per gli ultimi 14 km.

Altimetria e Planimetria della tappa Avola-Etna