Gioventù Nazionale Calabria: “auguri alla nuova classe dirigente della Regione”

9 Novembre 2021 17:09

Gioventù Nazionale Calabria: “un plauso al Presidente Occhiuto per aver creato una squadra di governo che saprà sicuramente continuare il buon lavoro avviato da tempo”

“È notizia di ieri l’avvenuta nomina della giunta regionale calabrese. Un plauso al Presidente Occhiuto per aver creato una squadra di governo che saprà sicuramente continuare il buon lavoro avviato da tempo, promuovendo il rilancio dello sviluppo economico e sociale dell’intero territorio calabrese”. E’ quanto scrive in una nota Gioventù Nazionale Calabria. “Un particolare in bocca al lupo agli assessori di riferimento Fausto Orsomarso e Filippo Pietropaolo di FdI, politici di comprovata esperienza amministrativa, che sapranno al meglio rappresentare le istanze del nostro partito all’interno dell’assise regionale”, conclude la nota.