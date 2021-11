Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, Giovannini: “alcuni lotti entro il 2026”

24 Novembre 2021 13:16

Le parole del ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini sull’alta velocità Salerno-Reggio Calabria

“Se qualcuno pensa che l’alta velocità Salerno-Reggio Calabria sarà pronta entro il 2026, suggerisco di rinfrescarsi la memoria: non è pensabile. Rfi manderà i progetti entro fine anno ed entro il 2026 saranno realizzati alcuni lotti scelti con logica sistemica“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, prendendo parte ad un convegno all’Interporto di Nola (Napoli). “Sicuramente sarà realizzata la parte del lotto che va da Battipaglia e il nodo successivo – ha spiegato – in modo da consentire il collegamento verso Potenza e Taranto. Poi realizzeremo lo sblocco della galleria di Gioia Tauro in modo che le merci possono mettersi sulla linea ionica e risalire lungo l’adriatica. In poche parole c’è un’idea dietro queste scelte che produce immediatamente risultati positivi anche sugli snodi“. Il ministro ha poi spiegato che si sta discutendo con la Commissione europea per il corridoio Adriatico sul quale, ha detto, “mettiamo 5 miliardi per la linea ferroviaria“. “Dobbiamo essere pronti – ha concluso – a evitare che quella linea vada in saturazione”.