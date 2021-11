Giorno dell’Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate, cerimonia militare a Catanzaro [FOTO e VIDEO]

4 Novembre 2021 18:14

Oggi nel Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, si è svolta dinanzi al monumento ai caduti della “Grande Guerra” di Piazza Matteotti di Catanzaro la cerimonia militare. Il Prefetto di Catanzaro, dott.ssa Maria Teresa Cucinotta e il Generale di Brigata, Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Pietro Salsano hanno passato in rassegna i reparti delle Forze Armate schierati. Il momento iniziale, come da tradizione, è stato scandito dall’alzabandiera con l’inno nazionale cantato dai bambini frequentanti il Polo didattico “Galluppi” della città, invitati per l’occasione. Dopo l’alzabandiera sono stati letti i messaggi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Poi, due Carabinieri in alta uniforme, seguiti dal Prefetto e dal Generale Salsano, hanno deposto una corona d’alloro al monumento ai caduti. Prima del termine della cerimonia, il Prefetto Cucinotta e il Generale hanno consegnato il tricolore, la bandiera d’Italia, nelle mani di due alunne del polo didattico “Galluppi” accompagnate dalla Dirigente Scolastica Stefania Cinzia Scozzafava.