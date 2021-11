Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate: le caserme dei Carabinieri di Catanzaro, Lamezia Terme, Soverato e Sellia Marina aperte al pubblico

5 Novembre 2021 09:46

In occasione del “Giorno dell’Unità Nazionale” e della “Giornata delle Forze Armate”, le caserme dei Carabinieri di Catanzaro, Lamezia Terme, Soverato e Sellia Marina sono state aperte al pubblico. Numerosi cittadini in visita, in particolare a Lamezia Terme dove la caserma è stata visitata dagli alunni della scuola secondaria di primo grado e primaria dell’Istituto Comprensivo “Perri-Pitagora”, nonché dai ragazzi delle associazioni “Lucky Friends” e “il Girasole”, impegnate nella valorizzazione delle capacità e nel miglioramento della qualità della vita di persone di ogni età diversamente abili anche attraverso la pratica di attività sportive. E’ stata una giornata speciale dove i giovani hanno potuto vedere da vicino e comprendere, grazie alle spiegazioni dei Carabinieri e all’allestimento di mostre statiche di mezzi, materiali, equipaggiamenti e stands espositivi, quali sono i compiti e le attività dell’Arma. Presenti anche i Carabinieri Forestali del Gruppo e del Reparto Biodiversità di Catanzaro che hanno illustrato ai giovani visitatori come l’Arma dei Carabinieri, in un’ottica sempre più attenta alla diffusione dell’educazione ambientale, ricopra un ruolo di assoluta rilevanza nella gestione e sorveglianza delle riserve naturali dello Stato, cuore del sistema nazionale delle aree protette, nonché nel contrasto a tutte le forme di violazione in materia di tutela ambientale. Molte le curiosità e domande da parte dei visitatori che, oltre ad aver vissuto una mattinata in “caserma”, hanno apprezzato e compreso l’operato del Carabiniere: un professionista versatile e motivato, sempre pronto a far sentire la propria rassicurante vicinanza alla gente.