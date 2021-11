Giornata Mondiale della Prematurità, inaugurata a Reggio Calabria la “Casa di Eracle”: ora i genitori dei bambini nati prematuri potranno stare accanto ai propri piccoli

17 Novembre 2021 17:24

A Reggio Calabria inaugurata oggi, Giornata Mondiale della Prematurità, la “Casa di Eracle”, un bene confiscato diventato punto di riferimento per quei genitori che non dovranno stare lontani dai propri piccoli

In Italia e nel mondo un bambino su dieci nasce prematuro. Non può, questo, diventare un problema secondario o indifferente ai più. E’ per questo che oggi si celebra, come ogni 17 novembre, la Giornata Mondiale della Prematurità, una giornata che deve aiutare a sensibilizzare la gente e l’opinione pubblica su un tema importante e delicato.

Anche Reggio Calabria ha voluto contribuire alla giornata odierna attraverso una serie di iniziative, grazie anche al supporto dell’Associazione Eracle, operante presso il Grande Ospedale Metropolitano. E proprio oggi è stata infatti inaugurata “La Casa di Eracle”, un immobile confiscato – e che può ospitare fino a tre famiglie contemporaneamente – che ha il compito di non lasciare lontane quelle famiglie, provenienti soprattutto dalla Provincia, che hanno bisogno di stare accanto ai propri piccoli nelle prime settimane di vita. “Eracle è nata con l’obiettivo di sostenere le famiglie dei bambini nati prematuri”, le parole del presidente dell’Associazione Arturo Callegari. “Un bambino su dieci nasce prematuro e, quando questo avviene, all’interno della famiglia si rompono gli equilibri, non ci sono più gli stessi schemi di prima. Eracle nasce da quei genitori che hanno avuto questa esperienza. Non allontaniamo loro dai bambini nati prematuri, attenzione, anche perché questo è purtroppo accaduto a causa della pandemia. La casa di Eracle è a un passo dal Gom, per fortuna, e noi potremo supportare un massimo di tre famiglie”.

Gli fa eco anche la Responsabile del reparto di Neonatologia, Isabella Mondello: “è una giornata bellissima e importantissima, quella di oggi, per tutti noi – ha affermato – Oggi si celebra il bambino pre-termine, che è un eroe, come i propri genitori. La prematurità spesso coglie impreparati e i bambini si trovano completamente destabilizzati. Noi vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica e per questo ringrazio i Sindaci che hanno aderito all’iniziativa illuminando un monumento dei loro comuni e delle nostre città”.

La giornata è iniziata questa mattina, alla presenza proprio di Arturo Callegari, del Commissario straordinario del Gom Iole Fantozzi, del Dottore Salvatore Costarella, del Direttore Sanitario aziendale e del Responsabile ff della UOC di Neonatologia-TIN-Nido, della Dottoressa Isabella Mondello, che hanno presentato alla stampa i progressi nel campo della Neonatologia sensibilizzando al tema della prevenzione del parto prematuro. Dopodiché, il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha inaugurato “La Casa di Eracle” – sita in Via Rausei 10/A – con il consueto taglio del nastro, su benedizione del Sacerdote Antonino Bacciarelli. “Questa casa – ha affermato il primo cittadino – dà la possibilità a tante famiglie di poter stare accanto ai propri piccoli che combattono. Ringrazio l’Associazione dei bimbi nati prematuri ma anche i tanti cittadini che hanno contribuito, con una donazione, a far sì che questo bene confiscato potesse diventare un punto di riferimento”.