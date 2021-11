Giornata Mondiale del Diabete 2021: Associazione Diabaino Vip Vip e Lega Navale insieme per un evento al porto di Reggio Calabria

11 Novembre 2021 16:11

L’associazione Diabaino Vip Vip ODV Fand e la Lega Navale sezione di Reggio Calabria insieme per un evento nella Giornata Mondiale del Diabete 2021

Informare e formare per vivere in libertà il diabete. Questo l’obiettivo dell’associazione Diabaino Vip-Vip, “ODV”, di Reggio Calabria, affiliata FAND, da oltre 20 anni attiva sul territorio, che in collaborazione con la Lega Navale, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2021, ha organizzato un evento che si svolgerà domenica 14 novembre alle ore 10:30 presso la darsena del porto di Reggio Calabria.

Una barca a vela fornita dalla Lega navale, sarà a disposizione di giovani e adulti che vorranno provare a “veleggiare”, dopo essere stati formati ed informati, ed affrontare le onde dello Stretto, perfetta metafora della vita delle persone con diabete. Sì, perché essere il timoniere della propria vita, conoscendo la rotta, permette di vivere in libertà il diabete. Testimonial d’eccezione dell’evento, Costantino Comito, attore protagonista di film e numerose fiction TV, sempre attento alle tematiche relative al diabete.

L’evento sarà preceduto da una conferenza stampa che si svolgerà all’interno dei locali della Lega Navale, sezione di Reggio Calabria, presso il porto reggino e vedrà la partecipazione di tutta l’equipe scientifica della Diabaino Vip-vip dello Stretto.