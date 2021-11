24 Novembre 2021 13:50

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: iniziativa di Non una di Meno di fronte il chiosco della gelateria Cesare

Il 25 novembre Giornata Internazionale contro la violenza machista e di genere NUDM Reggio Calabria “sarà in piazza per manifestare contro questo fenomeno. Quest’anno abbiamo organizzato un flash mob, che avrà luogo a partire dalle ore 16,00 e fino alle 18,00 circa, dal marciapiede di fronte il chiosco della gelateria Cesare, lungo la via marina. Sarà questa l’occasione per presentare alla cittadinanza, la nascita ufficiale dell’Osservatorio Nazionale Femminicidi, Trans*cidi e Lesbicidi con i dati. Un lavoro che, da oltre due anni, NUDM sta portando avanti, con un monitoraggio dal basso degli eventi che possono essere qualificati come tali, in un’ottica femminista e transfemminista ed una narrazione diversa da come spesso, questi casi, vengono trattati e collocati dai mass media. Durante la presentazione dell’Osservatorio, lungo la balaustra della via marina verranno momentaneamente sistemati dei cartelli con i nomi di donne cis, trans e lesbiche, uccise durante tutto il 2021. Invitiamo, dunque tutte e tutti a partecipare all’evento”.