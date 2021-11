Gioia Tauro: domani la protesta dei lavoratori del Porto per il mancato sblocco dell’Indennità di Mancato Avviamento

19 Novembre 2021 13:02

Domani la protesta dei lavoratori del Porto per il mancato sblocco dell’Indennità di Mancato Avviamento. Saranno presenti il Segretario Filt Calabria ed il Segretario Generale Filt Gioia Tauro

“I lavoratori della Port Agency di Gioia Tauro –scrive in una nota la Filt Cgil– in considerazione del mancato sblocco dell’Indennità di Mancato Avviamento, della condizione ormai non più sostenibile dei lavoratori e delle famiglie, della difficoltà a comprendere le motivazioni del blocco dell’erogazione economica IMA unico sostegno economico per 40 lavoratori circa, organizzano un sit-in permanente presso il varco doganale dell’area portuale dalle ore 11.00 del 19 novembre 2021. Saranno presenti il Segretario Filt Calabria ed il Segretario Generale Filt Gioia Tauro.