Gelateria Cesare, anche con l’arrivo dell’inverno è un appuntamento fisso per i reggini: “il sole non ci abbandona!” [VIDEO]

22 Novembre 2021 11:41

Gelateria Cesare è un appuntamento fisso per i reggini, anche con l’arrivo dell’inverno: la domenica pomeriggio, anche con il calare del sole, è l’appuntamento ideale per un buon gelato

Chi ha detto che il gelato si può mangiare solo d’estate? È vero, quando la temperatura è più alta, un buon cono o una coppetta possono aiutare ad affrontare la calura che i cittadini di Reggio Calabria ben conoscono, ma alla bontà del gelato non si può rinunciare anche nelle altre stagioni. Lo dimostra la Gelateria Cesare, appuntamento fisso per i reggini anche quando le temperature iniziano ad abbassarsi e ci si avvicina all’inverno. Su TikTok, il chioschetto verde di Piazza Indipendenza ha postato un video che ritrae tante persone in fila, e la scritta: “il sole non ci abbandona… Gelato Cesare, un modo di essere“.