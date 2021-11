Maltempo: frane, detriti e strada crollata. Disagi al traffico sulla SP3 Melito di Porto Salvo – Gambarie, le maggiori criticità a Bagaladi

1 Novembre 2021 14:10

SP3 Melito Porto Salvo-Gambarie: disagi per cittadinanza e utenti

“Si avvisano la cittadinanza e gli utenti in transito lungo il tratto stradale della SP3 Melito Porto Salvo-Gambarie, della presenza di numeroso materiale detritico e fangoso, a causa degli eventi metereologici avversi degli ultimi giorni. In particolare la situazione di maggior rischio è rappresentata dal cedimento di parte della carreggiata stradale in località “Tre Luci”. Tali condizioni di emergenza e pericolo sono state segnalate agli enti di competenza, con richiesta di pronto intervento”. E’ questo il post pubblicato su facebook sul profilo del Comune di Bagaladi.