Forza d’Agrò, disposta l’istituzione del senso unico alternato sulla SP16

29 Novembre 2021 17:18

Forza d’Agrò, la Città metropolitana ha disposto l’istituzione del senso unico alternato sulla strada provinciale 16

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” Servizio “Manutenzione viabilità Jonica-Alcantara” della Città metropolitana di Messina ha disposto l’istituzione di senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e con limitazione di velocità di 20 km/h, sulla strada provinciale 16 di Forza d’Agrò, in prossimità del km. 2,250, con decorrenza immediata e sino al termine dei lavori. L’ordinanza è stata emanata a seguito dell’evento alluvionale che ha interessato la zona jonica messinese, compresa tra i Comuni di Scaletta Zanclea e Giardini Naxos nello scorso mese di novembre e, in particolare, nel Comune di Forza d’Agrò dove, lungo la suddetta arteria stradale, il piano viabile ha subito un cedimento non consentendo più il transito veicolare in sicurezza; A seguito del sopralluogo è stata evidenziata l’urgenza di intervenire con opere atte a garantire il transito in sicurezza e si è intervenuti con la posa in opera di bitume per la risagomatura di una parte del tratto di strada interessata dal cedimento.