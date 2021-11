Fondazione Open: Conte, ‘colpito che Renzi prenda soldi da Stato estero e Benetton’ (2)

8 Novembre 2021 21:30

(Adnkronos) – “Noi da quando è caduto il Ponte Morandi -ha affermato Conte- ci battevamo, per onorare le 43 vittime e tutelare la sicurezza dei cittadini, per revocare la concessione. Vengo a scoprire che un senatore, leader di una delle forze di maggioranza, che hanno dichiarato che stavamo calpestando lo Stato di diritto, perchè tutelavamo per la prima volta gli interessi dello Stato, prendeva contemporaneamente, nel 2019, quando si sarebbe dovuto pronunciare in Consiglio dei ministri con i suoi ministri, sull’annullamento di quella concessione. Ditemi voi in che stato d’animo Italia viva avrebbe approcciato questa valutazione in Consiglio dei ministri”.