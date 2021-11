Floridia: “35 milioni di euro alle scuole siciliane per la trasformazione digitale nella didattica”

4 Novembre 2021 18:36

Floridia: “oltre 35 milioni di euro alle scuole siciliane per la trasformazione digitale nella didattica. A Messina e provincia sono 60 gli istituti che sono entrate in questa importante graduatoria”

“Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la graduatoria che assegna il finanziamento relativo alla ‘Digital board’, che consentirà la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, ed è finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica nelle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche Sono particolarmente soddisfatta per i finanziamenti che arriveranno in Sicilia: infatti, sono in totale 741 gli istituti scolastici che beneficeranno di questo stanziamento, per un importo complessivo di oltre 35 milioni di euro. Inoltre, per quanto riguarda Messina e provincia, sono ben 60 le scuole che hanno avuto accesso a questa graduatoria. Queste importanti risorse, che rientrano nel Programma Operativo Nazionale ‘Per la scuola 2014-2020 – Competenze e ambienti per l’apprendimento’, rappresentano un passo decisivo per la scuola del futuro, che deve essere dotarsi di tutti gli strumenti tecnologici necessari per essere moderna e al passo con i tempi”, così in una nota il Sottosegretario all’Istruzione, la messinese Barbara Floridia.