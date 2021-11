Reggio e Bagnara Calabra su Rai 1: il “volto rosa” di Reggina Tv Flavia Zoccali ai Soliti Ignoti. E Amadeus saluta tutti i tifosi amaranto [FOTO]

10 Novembre 2021 21:33

La giovane modella è una collaboratrice di Reggina Tv ed ha partecipato questa sera al simpatico show televisivo I Soliti Ignoti

Reggio Calabria e Bagnara protagonisti oggi in prima serata su Rai. La giovanissima Flavia Zoccali, volto rosa di Reggina Tv, ha partecipato al simpatico show televisivo I Soliti Ignoti, condotto da Amadeus. L’affascinante modella calabrese era una delle cosiddette “Identità Nascoste”, ma l’attenta concorrente Claudia Pandolfi (famosa attrice romana) ha azzeccato la sua caratteristica, ovvero “intervistatrice di calciatori”. “Conduce trasmissioni relative allo sport e alla Reggina, che tra l’altro sta facendo un ottimo campionato di calcio in Serie B. E, approposito, ne approfittiamo per salutare tutti i tifosi della Reggina”, ha commentato Amadeus.